A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco prosegue nel percorso di efficientamento della macchina amministrativa e registra risultati significativi nei tempi di pagamento delle fatture commerciali. La giunta comunale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore al bilancio Anna Fiore, la delibera che sancisce il venir meno dell’obbligo di iscrizione nel bilancio di previsione 2026/2028 del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Il provvedimento è stato possibile grazie al recupero del ritardo nei pagamenti: l’ente oggi riesce a liquidare le fatture con una media di nove giorni di anticipo rispetto ai trenta giorni previsti dalla normativa. Un miglioramento significativo se si considera che, nel dicembre 2023, il tempo medio di pagamento era di 74 giorni, mentre oggi le liquidazioni avvengono mediamente entro 21 giorni dall’emissione, con un recupero complessivo di oltre 44 giorni.

Secondo l’assessore al bilancio Anna Fiore, il risultato è frutto di un lavoro organizzativo che ha coinvolto l’intera amministrazione, intervenendo soprattutto sulla riorganizzazione interna e sul rafforzamento dei processi amministrativi, più che su problemi di liquidità. Il rispetto dei tempi di pagamento, sottolinea l’amministrazione, rappresenta non solo un dovere verso i fornitori ma anche un indicatore di efficienza che consente di liberare risorse da destinare alla collettività.

Grazie ai miglioramenti raggiunti, il Comune ha già potuto restituire ai cittadini circa 790mila euro e, con il Rendiconto 2025, sarà possibile sbloccare oltre 2,6 milioni di euro, fondi che verranno destinati a nuove opere e servizi pubblici. Un traguardo, evidenzia l’amministrazione, ottenuto grazie al lavoro coordinato dei responsabili di spesa e del settore finanziario, che ha consentito all’ente di diventare un esempio virtuoso a livello nazionale nella gestione dei pagamenti della pubblica amministrazione.