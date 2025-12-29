A cura della Redazione

Undici addetti all’accoglienza, dieci destinati a funzioni di segreteria e altri dieci alle pubbliche relazioni, nove addetti alla vigilanza e cinque all’archivio, tre destinati alla custodia di edifici e tre al settore bibliotecario. Sono le 51 figure relative ai benefici del programma regionale Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha aderito nei mesi scorsi, su proposta di delibera dell’assessore al personale Anna Fiore. Cittadini con residenza a Torre del Greco, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che a partire dai primi giorni di gennaio inizieranno il loro periodo di tirocinio presso il Comune, per una durata di sei mesi e con un compenso pari a 500 euro mensili, interamente finanziati dalla Regione Campania.

Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fascie più fragili della popolazione. I tirocinanti selezionati, affiancati da dipendenti comunali che avranno il compito di fungere da tutor, saranno impiegati in diversi ruoli all'interno della macchina dell’ente. “È stata una corsa contro il tempo – afferma l’assessore Fiore – visti i tempi stretti entro cui dovevamo chiudere il percorso di selezione e procedere con la sottoscrizione dei progetti formativi per ciascun tirocinante. Grazie all’attenzione e all’impegno dell’ufficio risorse umane, guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino, e delle assistenti sociali coinvolte, con il supporto del soggetto promotore precedentemente selezionato, siamo riusciti a concludere l’intero iter entro l’anno”.

Stando a quanto diffuso dagli uffici preposti, sono state presentate complessivamente 148 domande entro la scadenza prevista: da queste, 51 candidati sono stati selezionati, in quanto le restanti richieste non rispettavano i requisiti stabiliti dal programma regionale Gol che finanzia i tirocini. “Adesso – prosegue Anna Fiore – il Comune è pronto ad accogliere 51 cittadine e cittadini di Torre del Greco che vivranno un’esperienza di formazione e lavoro presso l’ente, offrendo così un’opportunità concreta a persone in condizione di svantaggio sociale, permettendo loro al contempo di acquisire nuove competenze e un’utile esperienza nell’ambito amministrativo. Un modo che punta non soltanto a migliorare le prospettive occupazionali dei beneficiari, ma anche a rafforzare il tessuto sociale della comunità cittadina. Per questi cittadini, insomma, l’arrivo del 2026 assumerà un significato importante, portando con sé nuove opportunità e una rinnovata fiducia nel futuro: questo ci consente di essere ancora più soddisfatti e felici del lavoro compiuto”.