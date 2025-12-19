A cura della Redazione

Torre del Greco entra nel vivo delle festività natalizie con un fine settimana che inaugura alcune delle rassegne più attese del cartellone “Natalizio” promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, attraverso l’ufficio Cultura diretto da Gaetano Camarda. Un programma ampio e inclusivo, pensato per animare la città, valorizzare gli spazi pubblici e coinvolgere cittadini di tutte le età, con un’attenzione particolare ai bambini.

Da sabato 20 e domenica 21 dicembre prende il via “Strade in festa”, l’iniziativa che trasformerà le principali arterie cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, animazione e intrattenimento itinerante accompagneranno residenti e visitatori lungo le strade del centro, restituendo vitalità e colore al tessuto urbano e favorendo la partecipazione diffusa della comunità durante il periodo natalizio.

Sempre nel weekend del 20 e 21 dicembre, spazio anche alla fantasia e alla magia con “Il Natale dei Bambini”, in programma nella suggestiva cornice di Villa Macrina. La storica dimora vesuviana accoglierà i più piccoli con due mattinate, dalle 10 alle 13, dedicate allo spettacolo “Christmas Circus”, un evento che unisce la poesia del teatro all’incanto del circo, stimolando immaginazione, creatività e meraviglia attraverso mimica e linguaggio corporeo.

Anticipa inoltre il calendario la rassegna “Torre in fiaba – La magia del Natale”, ospitata nella villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele. A partire da sabato 19 dicembre e fino a martedì 23, “Le favole del Natale” animeranno il polmone verde cittadino con racconti, personaggi e spettacoli pensati per accompagnare i bambini nel clima più autentico delle feste. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, a conferma della volontà dell’amministrazione di garantire eventi accessibili e di qualità per l’intera cittadinanza.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook