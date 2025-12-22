A cura della Redazione

Una storia di buona sanità, professionalità e rispetto dei protocolli assistenziali arriva dall’ospedale Maresca di Torre del Greco, Asl Napoli 3 Sud.

La paziente M. P., nata a Napoli il 30 marzo 1924, 101 anni e 8 mesi, residente a San Giorgio a Cremano, è giunta presso il reparto di ortopedia di Torre del Greco il 13 dicembre 2025 con una frattura prossimale di femore.

L’intervento chirurgico è stato eseguito il 15 dicembre, entro le 72 ore previste dai protocolli clinico-assistenziali per questo tipo di patologia nei pazienti anziani.

Il decorso post-operatorio è avvenuto senza complicanze e la paziente è stata dimessa il 22 dicembre in buone condizioni di salute.

Il reparto di ortopedia dell’Ospedale Maresca è diretto da Rosaria Salvati ed è composto dai dirigenti medici Pasquale Recano e Maddalena De Falco, con l’ausilio della chirurga di reparto Carmela Fedele. Un ringraziamento particolare va alla coordinatrice infermieristica Stefania Di Maso e a tutto il personale del comparto (infermieri e operatori socio-sanitari) che hanno accompagnato con attenzione e umanità il percorso di cura della paziente, diventata una vera e propria mascotte del reparto.

"Questo episodio - afferma Giuseppe Russo direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud - rappresenta un esempio concreto dell'impegno quotidiano dell'azienda nel garantire cure tempestive, appropriate e di qualità, soprattutto ai pazienti più fragili. Il rispetto dei tempi per l'intervento di riduzione della frattura del femore negli anziani non è solo un indicatore di efficienza organizzativa, ma un obiettivo clinico fondamentale per ridurre complicanze, disabilità e mortalità. Il caso della signora M. P., operata entro le 72 ore e dimessa in buone condizioni nonostante l'età ultracentenaria, testimonia la professionalità dei nostri operatori sanitari e l'efficacia dei percorsi assistenziali messi in campo. Continueremo a investire nell'organizzazione ospedaliera e nel lavoro