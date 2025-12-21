A cura della Redazione

Prenderà il via la sera dell'antivigilia di Natale, martedì 23 dicembre, la mini rassegna di eventi natalizi dal titolo "Natale in Periferia - tra arte, storia e cultura".

Ideata ed organizzata da Octava Aps, e realizzata con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, l'iniziativa mira a coinvolgere due quartieri della periferia di Torre del Greco in due appuntamenti imperdibili martedì 23 e domenica 28 dicembre.

Il primo appuntamento martedì 23 alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Pietro a Calastro (nella foto) dove andrà in scena il monologo teatrale dal titolo "Lu Cunto de lo Ciuccio" di e con Francesco Rivieccio.

Giorno 28 alle ore 18.00, invece, presso la Chiesa di San Vincenzo a Postiglione sarà il momento della musica con il concerto "In Canto di Natale" a cura del M° Teresa Manna accompagnata da flauto, pianoforte e il coro "O Coro mio".

Le due serate sono a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

"Due luoghi sacri aprono le loro porte in occasione del Natale, lasciando scoprire tutto il proprio fascino insieme a quello del quartiere che li circonda - commenta il presidente di Octava, Salvatore Formisano - Natale in periferia nasce dalla nostra scelta di riscoprire le qualità storiche, artistiche e culturali di due quartieri situati ai confini geografici di Torre, e altresì dalla volontà di sopperire alla mancanza degli stessi quartieri dai cartelloni natalizi stilati istituzioni pubbliche. Questo è stato possibile grazie al sostegno della Città Metropolitana di Napoli guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha creduto nell'importanza del progetto finanziando la realizzazione".