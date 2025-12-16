A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco ha convocato l’Assemblea Plenaria per mercoledì 17 dicembre alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Baronale. Un appuntamento di particolare rilevanza nel percorso intrapreso dall’organismo giovanile, impegnato da quasi due anni nella costruzione di spazi di partecipazione, confronto e crescita dedicati alle nuove generazioni del territorio.

L’assemblea, aperta a cittadini, istituzioni e associazioni, rappresenterà un importante momento di restituzione pubblica del lavoro svolto. Durante la seduta saranno illustrate le iniziative realizzate nel corso del 2024 e del 2025, insieme alla presentazione della bozza del nuovo Regolamento Ufficiale del Forum, già consegnata all’amministrazione comunale. Il documento è il risultato di mesi di analisi, confronto interno e dialogo istituzionale con l’assessorato alle politiche giovanili.

La revisione del regolamento nasce dalla volontà di dotare il Forum di strumenti più chiari, moderni e funzionali, in grado di sostenere un modello di partecipazione aperto, trasparente e inclusivo. Ampio spazio sarà riservato anche alle proposte dei giovani, delle associazioni e dei cittadini che prenderanno parte all’incontro, con l’obiettivo di valorizzare la partecipazione attiva come elemento centrale per rafforzare la qualità democratica della vita cittadina.

L’assemblea sarà inoltre occasione per fare il punto sui nuovi progetti avviati, su quelli in fase di definizione e sulle prospettive per il biennio 2026-2027, in continuità con il percorso già intrapreso e con la rete di collaborazioni che il Forum ha consolidato nell’ultimo anno.

La convocazione arriva al termine di un periodo particolarmente intenso, segnato da attività culturali, progetti nelle scuole, iniziative artistiche, percorsi di formazione e momenti di dialogo costante con istituzioni, giovani e associazioni del territorio. Un cammino che ha rafforzato il ruolo del Forum come spazio libero, democratico e aperto, capace di offrire opportunità concrete di crescita personale e collettiva.

«L’assemblea è un momento significativo – dichiara l’ufficio di presidenza guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo –. È l’occasione per incontrare la città, raccontare ciò che abbiamo costruito e condividere con i giovani le scelte che guideranno il prossimo futuro del Forum dei Giovani. Invitiamo tutti a partecipare, per continuare insieme un percorso che ha come obiettivo la crescita dei giovani e della nostra città. Il valore di una comunità si misura anche dalla capacità dei suoi cittadini di esserci, contribuire e costruire insieme il proprio futuro».

