A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco riconosce ufficialmente lo Stato della Palestina. A renderlo noto è il sindaco Luigi Mennella, che ha inviato una lettera ai vertici del Governo italiano per comunicare la posizione assunta dal Consiglio comunale, il quale nella seduta del 29 luglio ha approvato all’unanimità un apposito ordine del giorno presentato dai consiglieri Mirko Gallo e Vittorio Guarino.

Nel documento il primo cittadino sottolinea come, attraverso un voto democratico e condiviso, l’assemblea cittadina abbia espresso la volontà di sostenere i valori di pace, dialogo e rispetto dei diritti dei popoli, ribadendo l’importanza di una soluzione politica fondata sul reciproco riconoscimento, sulla coesistenza pacifica e sul rispetto delle risoluzioni internazionali. Torre del Greco, si legge ancora, manifesta vicinanza alle popolazioni coinvolte nel conflitto e invita la comunità internazionale a rafforzare i percorsi diplomatici e umanitari per una pace giusta e duratura.

Parallelamente, il sindaco Mennella ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo un atto di responsabilità politica e morale rispetto alla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. In particolare, l’amministrazione comunale sollecita l’interruzione del memorandum d’intesa tra Italia e Israele, in scadenza nell’aprile 2026, che riguarda lo scambio di armamenti e programmi di addestramento militare, ritenuto incompatibile con i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia.

Nella lettera si chiede inoltre una presa di posizione chiara del Governo italiano per un cessate il fuoco immediato e duraturo, nonché l’attivazione di corridoi umanitari sicuri per consentire l’ingresso di aiuti, medicinali e beni di prima necessità alla popolazione civile di Gaza, garantendo modalità di consegna neutrali e indipendenti.

«Essere promotore di questo ordine del giorno – ha dichiarato Mirko Gallo – rende orgoglioso me e la mia città. Torre del Greco è il primo Comune ad aver intrapreso un’azione diretta nei confronti del Governo, chiedendo l’interruzione del memorandum con Israele. È un atto di giustizia e di dignità morale verso le famiglie palestinesi che continuano a soffrire nel silenzio».

(Nella foto, il sindaco Mennella con il consigliere Gallo)

