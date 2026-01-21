A cura della Redazione

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella imprime un’importante accelerazione alla riqualificazione dell’impianto polisportivo La Salle. Con una delibera di giunta è stato infatti approvato l’atto di indirizzo relativo alla scelta dell’ipotesi progettuale per il rilancio della storica struttura di via Alcide De Gasperi, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di due campi da tennis e due campi da padel.

Si tratta di un passaggio strategico per il futuro dell’impianto sportivo cittadino, anche alla luce del fatto che – come ricordato nello stesso atto licenziato dall’esecutivo torrese – la Regione Campania ha comunicato l’inserimento dell’intervento tra le operazioni programmate nell’ambito dell’accordo di coesione, con un finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 pari a 682.500 euro.

La scelta dell’ipotesi progettuale arriva dopo una precedente delibera con la quale la giunta aveva invitato il dirigente competente a “dare seguito a tutti gli adempimenti necessari”. A seguito di tale indirizzo, all’attenzione dell’esecutivo sono giunte tre diverse proposte progettuali, tra le quali è stata individuata quella ritenuta più idonea a rispondere alle esigenze di riqualificazione e valorizzazione dell’impianto.

Con la delibera firmata dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Polese, è stato ora conferito nuovo mandato al dirigente Egidio Ciani affinché proceda con tutti gli atti consequenziali necessari alla prosecuzione dell’iter.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, l’ipotesi progettuale scelta si fonda su una riorganizzazione complessiva dell’impianto, puntando sulla valorizzazione dell’articolazione altimetrica esistente e su una netta separazione funzionale tra le aree sportive e quelle di servizio.

L’intera struttura sarà articolata su due livelli sfalsati di circa 1,2 metri. La parte inferiore sarà interamente dedicata all’attività sportiva, con la riqualificazione dei due campi da tennis esistenti e la realizzazione di due campi da padel, che andranno a sostituire il campo polivalente attualmente dismesso.

La quota superiore sarà invece riservata alle funzioni di servizio e di supporto: sono previsti nuovi spogliatoi, una buvetteria con spazi esterni di pertinenza, oltre alla realizzazione di una palestra esterna e di aree ricreative ombreggiate, pensate per migliorare la fruibilità complessiva dell’impianto.

Un progetto che mira a restituire alla città un’infrastruttura sportiva moderna, funzionale e integrata nel tessuto urbano, capace di rispondere alle esigenze di atleti, appassionati e famiglie.

