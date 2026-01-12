A cura della Redazione

Cosa sappiamo davvero della qualità dell’aria nel centro urbano di Torre del Greco? Una prima risposta arriverà giovedì 15 gennaio 2026, quando alle ore 16.30, presso l’Istituto comprensivo Sauro-Morelli di via Cavallerizzi 14 bis, saranno presentati i primi risultati della campagna di monitoraggio degli inquinanti atmosferici condotta dall’Arpac Campania.

Nel corso dell’incontro sarà inaugurato il primo laboratorio mobile per il controllo della qualità dell’aria in città. Il mezzo è in grado di rilevare le concentrazioni orarie di numerosi inquinanti, tra cui le frazioni di particolato PM10 e PM2,5, gli ossidi di azoto e altre sostanze presenti nell’atmosfera urbana, spesso legate al traffico veicolare e ai sistemi di riscaldamento.

Le rilevazioni del laboratorio mobile andranno a integrare i dati già raccolti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da Arpac, composta da oltre quaranta stazioni fisse. Le misurazioni giornaliere sono consultabili sul sito ufficiale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

La qualità dell’aria rappresenta una delle principali sfide contemporanee, con ricadute dirette sulla salute dei cittadini, sul benessere della comunità e sul futuro ambientale del territorio.

All’inaugurazione prenderanno parte il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella; il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino; l’assessore alla Transizione ecologica, avv. Laura Vitiello; la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sauro-Morelli, Lucia De Lorenzi; e il responsabile Arpac per il monitoraggio della qualità dell’aria, Piero Cau.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Faceb