«Nun me lassà»: la campagna del Corpo Gav per gli amici a 4 zampe in memoria di Grazia Raia

Il 6 luglio presidio dei volontari in Litoranea a Torre del Greco per una raccolta alimentare e per sensibilizzare la popolazione. Videomessaggio di sensibilizzazione dell’attrice Pia Lanciotti

Se Grazia Raia, volontaria del Corpo Gav (Corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli) e garante degli animali a Torre del Greco, fosse ancora tra noi sarebbe, come sempre, per strada a salvare animali di ogni tipo e a dare loro nutrimento e supporto.

Rabbrividirebbe, come sempre, di fronte a tanta cattiveria e barbarie che purtroppo ancora oggi si scaglia contro gli animali.

In sua memoria ed anche per portare avanti una missione che li ha sempre contraddistinti, i volontari del Corpo Gav il prossimo 6 luglio saranno con un gazebo in Litoranea, in prossimità del complesso balneare «La Vela Beach», per sensibilizzare contro l’abbandono e la violenza degli animali e per una raccolta alimentare.

«Invitiamo la popolazione - ha detto Raffaella Belfiore, presidente del Corpo Gav - a donare tutto ciò che può essere utile ad aiutare gli animali: scatolette, crocchette, medicinali, antiparassitari, ciotole ecc.. Inoltre, invitiamo tutti a mettere una ciotola dell’acqua fuori alle proprie case e ai propri balconi per animali randagi, cani, gatti e uccellini».

L’attrice di fama nazionale Pia Lanciotti ha dedicato un video alla causa degli animalisti, con grande delicatezza e sensibilità.

Salvatore De Chiara, marito di Grazia Raia e animalista convinto, ha ringraziato la Lanciotti per la sua sensibilità nei confronti degli amici a 4 zampe.