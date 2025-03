Due amici che hanno un profondo legame sia con Pompei che con Torre Annunziata. Uniti dalla comune passione per la cultura e per tutte le attività che la loro associazione, la Pro Loco Pompei Today, organizza sul territorio pompeiano.

“Sono figlio di una torrese e di un cittadino turco di Smirne - ci dice il presidente Peppe Scagliarini (nella foto in basso) nel presentarsi -. Sono nato a Pompei, ho conseguito il diploma di geometra all’istituto Cesaro di Torre Annunziata, poi ho frequentato architettura all’università, ma a pochi esami dalla laurea ho interrotto gli studi, per motivi di lavoro dedicandomi all’arredo e al design”.

Biagio Estatico, membro del direttivo e responsabile per gli eventi esterni, invece, è nato a Torre Annunziata. “Per la precisione a Largo Grazie, poi dopo la laurea in ingegneria elettrotecnica mi sono trasferito a Pompei, dove sono stato docente all’istituto Bartolo Longo, attualmente insegno tecnologia e tecniche di installazione e manutenzione nella mia città di nascita al Marconi-Galilei”.

E il loro legame affettivo con Torre Annunziata l’hanno manifestato in occasione dell’iniziativa che è in programma al teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei il prossimo 20 marzo, dedicata a due famosi personaggi torresi, l’architetto Filippo Alison e il produttore cinematografico Dino De Laurentiis.

Ma ritorniamo a loro due. “Amo suonare il piano e cantare, l’ho fatto in gioventù anche con il sassofonista Elia Rosa di Torre Annunziata e il tastierista Joe Amoruso di Boscotrecase, entrambi purtroppo scomparsi - ci racconta Scagliarini - che ho voluto ricordare in passato in due eventi a cui ho partecipato. Sono presidente della Pro Loco Pompei Today da un anno e mezzo, da quando è stata fondata, profondendovi la mia precedente esperienza fatta in un’altra associazione, Sensi Linguaggi Creativi, alla cui guida sono stato dal 2015 in poi”.

Estatico, invece, ci racconta la sua lontana esperienza come assessore del comune di Pompei con il sindaco Sandro Staiano dal 1995 al 2000, nel periodo in cui bisognava organizzare l’evento del Giubileo. “Ma sono anche orgoglioso per aver dato negli ultimi anni una sede dignitosa all’Associazione Nazionale Carabinieri di Pompei - sottolinea- interessandomi per utilizzare allo scopo un bene confiscato alla criminalità, e da allora sono socio onorario dell’Arma”.

“Il nostro impegno, e innanzitutto quello di tutti i soci - precisano entrambi - ha prodotto un bilancio molto positivo, anche grazie al sindaco Carmine Lo Sapio che ci ha sempre manifestato la sua vicinanza e un costante appoggio”. Alla domanda relativa alle iniziative attivate a Pompei rispondono così: “L’anno scorso abbiamo dedicato un evento di cinema a Marcello Mastroianni e Massimo Troisi, uno di musica a piazza Schettini, e ancora altri su letteratura, arte e archeologia, architettura, design e comunicazione, modus vivendi su cibo, moda e benessere, eventi di tipo sportivo e teatrale, cinema all’aperto d’estate, solo per citare i principali, con la partecipazione di esperti per ogni settore”.

Ce ne sono altri verso i quali siete particolarmente sensibili, chiedo con curiosità...

“Sì, certo, abbiamo rapporti di collaborazione con Telethon e Fondazione Veronesi, per le quali raccogliamo fondi in cambio di regali che doniamo come cuori di cioccolato ad esempio o altro. Inoltre con Il Tulipano che si interessa del tema della disabilità, anche con l’uso delle bici di abbraccio con manubri che avvolgono il disabile che è seduto dietro a chi guida. Infine collaboriamo anche nel campo dell’agricoltura nel parco archeologico e nel Polverificio Borbonico di Scafati”.

E se non sbaglio collaborate anche con il Liceo Pascal di Pompei...

“Sì, è vero, anzi le dirò che nella prossima iniziativa su Alison e De Laurentiis gli studenti dell’istituto scolastico realizzeranno ed esporranno plastici e modellini ispirati e dedicati a Filippo Alison”.