L’estate di Pompei è pronta a vibrare ancora una volta al ritmo del grande jazz. E in questa XIII edizione Pompei Inn Jazz promette emozioni e qualità con un’edizione che si “fa in quattro”: tante sono le serate che uniscono artisti affermati e star internazionali del settore.

Il sipario si alzerà ufficialmente l’11 luglio con la prima delle due serate “Aspettando Pompei Inn Jazz”, ospitate negli spazi del Pompei Lab (in via Astolelle, 112). A partire dalle ore 21, una performance dedicata alle donne: “Women In… Jazz”, con la voce di Sara Rotella affiancata da Mino Lanzieri alla chitarra, Elisabetta Saviano alla batteria e Gianpiero De Honestis al basso.

Sempre per “Aspettando Pompei Inn Jazz”, giovedì 17 luglio alle 21, è in programma un sentito omaggio a una delle icone della musica afroamericana. “Billie Holiday’s Tribute” vedrà protagonisti sul palco del Pompei Lab (via Astolelle, 112) Giusy Del Pezzo (voce), Lello Cannavale al piano, Germano Baccaro alla batteria e ancora Gianpiero De Honestis al basso.

Il cuore pulsante del festival sarà, come da tradizione, piazza Schettini, che il 25 e 26 luglio ospiterà il Pompei Inn Jazz vero e proprio. Venerdì 25 luglio si comincerà alle ore 20:45 con l’Alfredo Di Martino 5tet e il progetto “Free Reeds”, seguito alle 22 dal Nico Gori Swing 10tet con lo spettacolo celebrativo “Ten Years”, dedicato al decennale della formazione.

Sabato 26 luglio il gran finale di questa edizione con trio internazionale composto da Rachel Z, Omar Hakim e Jonathan Toscano, atteso sul palco alle 20:45. La serata si chiuderà con l’esibizione dello Scannapieco-Geremia 5tet impreziosita dalla presenza speciale di Simona Bencini, storica voce dei Dirotta su Cuba, in scena dalle ore 22.

A condurre le due serate in piazza Schettini ci sarà Franco Simeri, speaker radiofonico e voce di Radio Marte. Il Pompei Inn Jazz 2025 è promosso da Music Hub con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, a conferma della volontà di rendere il jazz un patrimonio condiviso e accessibile, in una città che non smette di unire storia e contemporaneità sotto il segno della cultura.

Il calendario completo

11 luglio 2025

Pompei Lab - Via Astolelle, 112 - ore 21

“Women In… Jazz”

Sara Rotella voce

Mino Lanzieri chitarra

Elisabetta Saviano batteria

Gianpiero De Honestis basso.

17 luglio 2025

Pompei Lab - Via Astolelle, 112 - ore 21

“Billie Holiday’s Tribute”

Giusy Del Pezzo voce

Lello Cannavale piano

Germano Baccaro batteria

Gianpiero De Honestis basso

25 luglio 2025

Pompei – Piazza Schettini

ore 20:45 - Alfredo Di Martino 5tet in “Free Reeds”

ore 22:00 - Nico Gori Swing 10tet in “Ten Years”

presenta: Franco Simeri

26 luglio 2025

Pompei – Piazza Schettini

ore 20:45 - Rachel Z, Omar Hakim e Jonathan Toscano

ore 22:00 - Scannapieco-Geremia 5tet ft. Simona Bencini

presenta: Franco Simeri