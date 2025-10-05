A cura della Redazione

Nonostante la pioggia, una folla numerosa ha partecipato alla Supplica alla Madonna del Rosario sul sagrato del Santuario di Pompei. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, accolto dall’Arcivescovo Tommaso Caputo. Papa Leone XIV, durante l’Angelus, si è unito spiritualmente alla preghiera richiamando l’importanza del Rosario e della pace.

Nell’omelia, Pisanello ha denunciato le guerre in Europa e nel Mediterraneo, invocando con forza il dono della pace e richiamando la fede, la speranza e la carità, esempi incarnati da Bartolo Longo, fondatore della Nuova Pompei, che sarà canonizzato il 19 ottobre. Il legame tra Pompei e la Puglia è stato ricordato anche dall’Arcivescovo Caputo.

Alla celebrazione hanno partecipato religiosi, opere di carità e numerosi fedeli in presenza e tramite TV e streaming.

