A cura della Redazione

Mattinata all’insegna della cultura, della musica e della solidarietà presso la Parvula Domus, Fattoria culturale e sociale all’interno degli Scavi di Pompei. Il 30 dicembre si sono incontrati la Cooperativa sociale Il Tulipano e i Soul-Food Vocalist per presentare il concerto del 24 gennaio al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, prima tappa dell’Epico Tour dei quattro artisti di Castellammare di Stabia.

Da tempo vicino all’attività artistica dei Soul-Food Vocalist, Pasquale Longobardi, vice presidente dell’Associazione culturale Le Muse – Arte, Musica, Emozioni Pompeiane APS, ha fatto da trait d’union per questo fortunato incontro.

All’incontro di presentazione del concerto e dell’iniziativa benefica a cui è legato, hanno partecipato Giovanni Minucci, presidente de Il Tulipano, diversi amministratori dell’area vesuviana e alcuni dirigenti del Parco Archeologico, attorniati dai tanti ragazzi che partecipano ai progetti della Fattoria culturale.

I Soul-Food Vocalist, fortemente legati al territorio in cui sono nati professionalmente, con questa prima tappa della loro tournée teatrale vogliono lasciare un segno concreto. In collaborazione con l’associazione culturale pompeiana destineranno parte del ricavato alla Cooperativa Sociale Il Tulipano, che opera a sostegno di persone con autismo o disabilità cognitiva e delle loro famiglie.

Il quartetto di raffinate voci stabiesi, finalisti con il team di Gigi d’Alessio a The Voice Generations, programma televisivo di Rai 1 e, tra l’altro, protagonisti del concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli, partiranno dunque da Pompei, abbinando la loro prima esibizione alla lodevole iniziativa benefica.

Gli appuntamenti con l’Epico Tour dei Soul-Food Vocalist proseguiranno con altri tre appuntamenti: dopo Pompei saranno sul palco del Teatro Augusteo di Napoli il 5 febbraio, a Battipaglia al Teatro Giuffrè il 1° marzo e infine all’Auditorium Sant’Alfonso di Pagani il 17 aprile.

Il Tulipano, con sedi operative a Napoli, Marano di Napoli, Pompei ed, in provincia di Salerno, ad Agropoli, promuove progetti di vita finalizzati all’autonomia e alla valorizzazione delle abilità e delle funzionalità, ispirati ai principi del modello della Qualità della Vita.

A Pompei è attiva presso la Parvula Domus, nell’ex stazione Pompei Valle della Circumvesuviana, oggi luogo di incontro aperto alla comunità territoriale attraverso la partecipazione di enti, associazioni e scuole del territorio che con i giovani del Tulipano partecipano alla costruzione di un modello di welfare di comunità ecosostenibile centrato sulla Persona con le sue differenze ed identità a partire dalla Bellezza come fonte di benessere per tutti.

Terzo fondamentale attore dell’evento pompeiano è l’Associazione Le Muse – Arte, Musica, Emozioni Pompeiane APS, attiva nel sociale con diverse iniziative. Lo scorso novembre, con il presidente Stefano Grasso, presso l’Ospedale di Boscotrecase, ha consegnato 32 cuffie refrigeranti destinate alle pazienti sottoposte a chemioterapia. La donazione è stata frutto della quarta edizione de L’Arte di Essere Donna, manifestazione unica nel suo genere, che unisce celebrazione, riflessione e solidarietà, e che si conferma un appuntamento capace di trasformare l’arte e la sensibilità in un gesto concreto di amore verso le donne.

Tre realtà culturali con un’attenzione particolare al sociale, magicamente unite nella città degli Scavi e del Santuario, che daranno vita ad un appuntamento unico, con l’obiettivo di avviare nuovi percorsi condivisi con progetti in via di sviluppo che vedranno il coinvolgimento dei giovani del Tulipano alla scoperta della musica, come autentico “cibo dell’anima” definizione che spiega anche la scelta del nome del gruppo musicale dei Soul-Food.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook