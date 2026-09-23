“Ti Sposo” torna a Pompei: Manuela Arcuri madrina della quindicesima edizione

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Pompei “Ti Sposo”, il salone campano dell’alta moda e dei servizi dedicati al matrimonio. La manifestazione, ideata e organizzata da Luxury Rooms Mirosa, raggiunge la sua quindicesima edizione e si svolgerà dal 3 all’11 ottobre 2026.

Ad accogliere la kermesse sarà l’area parcheggio lato nord, al piano terra del Centro commerciale La Cartiera, in via Macello 22. L’ingresso e il parcheggio saranno gratuiti.

A presentare gli appuntamenti sarà Edda Cioffi, che accompagnerà il pubblico tra sfilate, esibizioni musicali e incontri con personaggi dello spettacolo e della comunicazione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Oltre 50 espositori in uno spazio di 3.500 metri quadrati

Più di 50 aziende del settore troveranno spazio all’interno di una tensostruttura di 3.500 metri quadrati. I futuri sposi potranno conoscere le novità e trovare tutto il necessario per organizzare il giorno del sì.

Saranno presenti professionisti specializzati in organizzazione di matrimoni, decorazioni, catering, partecipazioni, ville per cerimonie, automobili di lusso, bomboniere, confetti, pasticceria, trucco, acconciature, fotografia, arredamento e viaggi di nozze.

Il pubblico potrà inoltre ricevere consulenze gratuite e scoprire le nuove tendenze del mondo wedding per il biennio 2026-2027.

Manuela Arcuri madrina dell’inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto sabato 3 ottobre alle 19, con Manuela Arcuri nel ruolo di madrina per l’hair stylist Domenico Visone. A seguire si terrà il défilé Infinity by Rita Creazioni.

Domenica 4 ottobre sarà la volta del défilé dell’Atelier La Venere e del concerto di Giusy Attanasio. La cantante partenopea proporrà alcuni dei suoi successi e incontrerà il pubblico per foto e selfie.

Durante l’inaugurazione e nelle altre giornate della fiera sarà presente anche “Santuario – Gran Caffè di Pompei dal 1871”, che realizzerà una torta speciale e un ricco buffet di dolci.

Marco Calone e il gran finale con i Soul Food Vocalist

Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 9 ottobre con il percorso tra gli stand. Sabato 10 ottobre sarà ospite Marco Calone, che si esibirà con le sue hit.

Il gran finale è in programma domenica 11 ottobre con il défilé dell’Atelier Yamè, la partecipazione di Erika Morgera in qualità di madrina e il concerto dei Soul Food Vocalist.

L’organizzazione ha annunciato anche la presenza di un ospite a sorpresa, destinato ad animare ulteriormente la manifestazione.

Torna il concorso “Vinci un matrimonio”

Tra gli appuntamenti più attesi figura il format “Vinci un matrimonio”, il concorso che offre alle coppie la possibilità di aggiudicarsi fino a 25mila euro in servizi da utilizzare per organizzare le nozze.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito tisposoeventi.it. Gli iscritti dovranno recarsi in fiera il 3 o il 4 ottobre per convalidare la partecipazione e assistere personalmente all’estrazione, fissata per domenica 11 ottobre alle 20 nella sala delle sfilate.

Orari e ingresso gratuito

La fiera sarà aperta il venerdì dalle 18 alle 22.30, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso e il parcheggio saranno gratuiti.

“Ti Sposo” è patrocinato dal Comune di Pompei. Sponsor ufficiali per make-up e hairstyling sono Make-Up Academy di Antonio & Riccardo, il make-up artist Nicola Acella e Domenico Visone – International Hair Stylist.

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