Pompei attende la Supplica alla Madonna del Rosario: domenica il rito solenne

A cura della Redazione

Pompei si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più attesi dell’anno. Domenica 4 ottobre torna la Supplica alla Madonna del Rosario, momento di fede che ogni anno richiama nella città mariana migliaia di fedeli.

Il rito solenne avrà inizio alle 10.30 con la celebrazione della santa Messa, presieduta da monsignor Paolo Rudelli, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede.

A mezzogiorno in punto sarà recitata la Supplica alla Vergine, la celebre preghiera composta nel 1883 da San Bartolo Longo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Venerdì la Discesa del Quadro

La giornata della Supplica sarà preceduta da una serie di celebrazioni di preparazione.

Venerdì 2 ottobre, antivigilia, alle 18 si terrà la tradizionale Discesa del Quadro della Madonna del Rosario. Alle 19 seguirà la santa Messa, presieduta dall'arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo, al termine della quale si svolgerà il rito della Chiusura del Quadro.

Alle 20.30, nel Teatro “Di Costanzo-Mattiello”, sarà invece proiettato il video realizzato da Tv2000 “Nelle tue mani, Bartolo Longo, il Santo del Rosario”.

Sabato la veglia mariana fino alla Messa di mezzanotte

Sabato 3 ottobre, alle 20, prenderà il via la veglia mariana, che accompagnerà i fedeli verso la giornata della Supplica. Il momento culminante sarà la celebrazione eucaristica di mezzanotte, presieduta dall'arcivescovo Caputo.

Domenica saranno presenti anche gli ex alunni delle Opere di Carità e delle Scuole Pontificie del Santuario, che nel pomeriggio terranno il loro Raduno nazionale in onore di San Bartolo Longo.

L’intero rito della Supplica sarà trasmesso in diretta televisiva da Tv2000 e Canale 21.

Lunedì la prima festa di San Bartolo Longo da Santo e Patrono

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 5 ottobre, con un appuntamento dal particolare valore storico e religioso: sarà infatti la prima Festa di San Bartolo Longo celebrata dopo la sua canonizzazione e come Patrono di Pompei.

Come da tradizione, gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città parteciperanno alle Messe, rispettivamente alle 10 e alle 11.30.

Alle 11 è previsto l’omaggio floreale al monumento di Bartolo Longo, nell'omonima piazza, accompagnato dal Complesso Bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei”.

A chiudere le celebrazioni sarà, alle 18, la santa Messa con la partecipazione delle otto comunità parrocchiali di Pompei.