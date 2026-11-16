Pompei, “Niscune nasce ‘mparato”: la Napoli diversamente normale di Amedeo Colella

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Declinare Napoli equivale a descrivere un sistema vitale, costituito da contrasti difformi, stratificazioni storiche fondamentali e una profonda capacità di resistere alle difficoltà perseverando nell’essere se stessi senza mai smarrire la propria anima. “Napoli è una città diversamente normale”, sussurra quasi sottovoce Amedeo Colella, l’intellettuale, scrittore, divulgatore e umorista partenopeo che da qualche anno sta provando a raccontarla conversando amabilmente con i suoi interlocutori di storia, cultura, ma soprattutto delle innumerevoli sfumature cromatiche della sua lingua.

“Niscune nasce ‘mparato” è un format televisivo di enorme successo che Colella ha trasferito anche sui palchi teatrali proponendo una lezione irriverente e ironica della storia della lingua napoletana. Attenzione però, è assolutamente proibito adoperare l’aggettivo “leggero” per questo show. Dietro la costruzione del testo c’è una profonda e scrupolosa ricerca linguistica storica. Uno studio continuo di fonologia, lessico e sintassi applicato con disciplina e rigore alle parole e ai suoni della nostra tradizione.

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Il modo di proporsi di Amedeo Colella alla platea è assolutamente affabulatorio. Il suo sorriso accattivante contribuisce ad una connessione immediata con gli spettatori che non si disattiva nemmeno per un attimo negli oltre 90 minuti di spettacolo. E nella nostra contemporaneità tecnologica è tanta roba.

“Niscune nasce ‘mparato” è andato in scena sabato sera al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” su iniziativa della “Pro Loco Pompei Today” presieduta da Enza Calabrese e con il patrocinio dello stesso comune mariano. Il sindaco Giuseppe Tortora, nel salutare i presenti, ha sottolineato l’importanza della promozione culturale sul territorio che si concretizza anche con momenti artistici come questi.

L’attore e regista Mario Grazio Balzano ha introdotto la serata: «Voglio accompagnarvi in un viaggio nella Napoli che tutti conosciamo: quella che ci fa sorridere, riflettere e, qualche volta, anche commuovere. È una città che non si limita ad essere vissuta. Napoli si racconta. Nei vicoli, nelle piazze, nelle canzoni, nei profumi e perfino davanti ad una gustosa sfogliatella». E lo show inizia proprio con la celebre poesia di Ferdinando Russo «’E sfugliatelle» con lo stesso Mario Grazio Balzano che dialoga con Amedeo Colella mediante i personaggi di San Francesco e San Ciro in Paradiso.

Una overture particolare, studiata esclusivamente per questa tappa nella città degli scavi, preludio di uno spettacolo che prima di essere assolutamente esilarante, piacevole, coinvolgente, si conferma soprattutto accattivante, seducente, provocante nell’ambito di una cifra culturale e artistica elevatissima.

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Colella è il magnifico rettore dell’Università Gennarino II che impartisce lezioni attraverso aforismi, aneddoti, storielle e racconti legati alla sconfinata cultura partenopea. Utilizza con sapienza anche il veicolo della musica per rafforzare i concetti. Sul palco, con la sua chitarra, l’eclettico Francesco Cuomo presta la sua voce duttile e armoniosa rendendo il versante sonoro dello spettacolo oltremodo elegante e pregiato. L’irruzione sulla scena di Elena Vittoria, nel ruolo di una straordinaria e pirotecnica sciantosa napoletana, conferisce al racconto un valore aggiunto di imprevedibilità. L’attrice e cantante con il suo talento, la sua abilità, la sua spiccata ironia, rende complice il pubblico trascinandolo all’interno della rappresentazione. Uno spettacolo, insomma, sorprendente, penetrante, dal ritmo intenso e assolutamente da non perdere.

E lo sarà sicuramente anche il prossimo, nuovo lavoro teatrale di Amedeo Colella dal titolo “Con decenza parlando”, in programmazione dal 22 dicembre al Teatro Acacia di Napoli.

nella foto da sinistra, Elena Vittoria, Walter Sestri (Pro Loco Pompei Today), Enza Calabrese, Mario Grazio Balzano, Amedeo Colella, Giuseppe Tortora e Francesco Cuomo