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L’undicesima edizione di “Gli Incontri di Valore” torna a Pompei: una kermesse che unisce l’interesse per la contemporaneità e il legame con il proprio territorio, attraverso il valore aggiunto dei libri. Il progetto è stato avviato negli scorsi quattro anni e mezzo, sotto l’attenta supervisione del manager Nicola Ruocco.

La location della rassegna sarà l’Hotel Habita79, punto centrale e panoramico della città, che ospiterà gli incontri fino a marzo 2027. La cerimonia di apertura della nuova edizione ha visto presenti, oltre al sindaco Giuseppe Tortora, anche monsignor Tommaso Caputo, insieme a rappresentanti di altre istituzioni.

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A rendere il tutto notevole saranno i diversi nuovi ospiti presenti all’evento.

Gli ospiti della rassegna culturale

Infatti, la prima figura che Nicola Ruocco ha designato per intervenire durante la kermesse è quella di don Ivano Licio, vice rettore del Santuario di Pompei. La presentazione del suo libro “Con un altro sguardo” sarà dimostrazione di come la cultura costruisca un ponte tra religione e cittadini, onorando la fede e la memoria di San Bartolo Longo, a 100 anni dalla sua scomparsa.

Inoltre, a rendere notevole l’evento contribuiranno le partecipazioni di Serena Bortone, Myrta Merlino, Giovanna Botteri, Martina Colombari e Chiara Francini, insieme alle grandi firme del Corriere della Sera Federico Fubini, Federico Rampini e Michela Proietti.

Nicola Ruocco: «Il legame con il territorio resta fondamentale»

Il programma della kermesse è motivo di grande orgoglio per il manager Ruocco che, entusiasta dell’iniziativa, sottolinea la sua profonda connessione con la città:

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“Sono molto fiero del successo nazionale della rassegna, ma il legame con il territorio resta fondamentale - spiega l’organizzatore -. Pompei è un luogo, a me tra l'altro molto caro, in cui la storia antica e la fede religiosa incontrano una vocazione internazionale, immersi in un paesaggio di straordinaria bellezza e a pochi passi dalla costiera sorrentina. Gli 'Incontri di Valore' desiderano offrire ad ogni ospite e partecipante l'occasione di fermarsi, ascoltare e riscoprire il valore delle relazioni autentiche. Perché, nel celebrare la cultura, è importante, anzi, fondamentale, dare spazio alla preziosa bellezza dello stare insieme. Era una sfida difficilissima, ma oggi, in punta di cuore e di orgoglio, posso affermare che è oggettivamente riuscita".

Il valore della lettura e della cultura nel territorio

In una società in cui l’IA ci vuole sempre più automi, progetti come “Gli Incontri di Valore” alimentano la speranza per una realtà migliore, puntando sulla conoscenza autentica, senza arenare la mente in una pigrizia intellettuale.

Proprio come suggerisce il nome, il valore dei libri è il motore dell’evento, che contribuisce a rendere il Sud un vero e proprio baluardo di cultura.

Quella di Pompei è la voce di una singola città che avvia una consapevolezza estesa a tutti, compresi i più giovani. È importante, infatti, rivitalizzare il valore della lettura, considerandola non come una perdita, ma come un arricchimento intellettuale e umano.