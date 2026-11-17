Pubblicità

L'Aula Consiliare di Palazzo De Fusco, a Pompei, ha ospitato sabato 14 novembre la quarta edizione del Premio Giornalistico Nazionale dedicato alla memoria di Carmine Alboretti, vaticanista e scrittore.

Un appuntamento dedicato al valore dell'informazione e al ruolo del giornalismo nella società contemporanea, con particolare attenzione alla libertà di stampa, alla verifica delle notizie e alla responsabilità di chi informa.

Pubblicità

Pubblicità

Il riconoscimento a Maria Pia Ammirati

Protagonista della quarta edizione è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, alla quale è stato conferito il riconoscimento giornalistico.

L'iniziativa ha rappresentato anche un'occasione di confronto sulle trasformazioni del mondo dell'informazione, in un contesto caratterizzato dalla crescente velocità di diffusione delle notizie e dalla necessità di distinguere i fatti dalle opinioni.

Il sindaco: «Chi amministra deve accettare il confronto e le critiche»

Sul significato della manifestazione è intervenuto anche il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, che ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa come elemento fondamentale della democrazia.

«La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia. Ma informare significa anche assumersi una grande responsabilità», ha evidenziato il primo cittadino.

G

Le notizie di Pompei in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il sindaco ha poi richiamato il rapporto tra informazione e pubblica amministrazione, ribadendo la necessità di garantire il diritto di critica, purché fondato su elementi concreti.

«Chi amministra deve accettare il confronto e le critiche, anche le più dure. Ma la critica deve sempre fondarsi sui fatti, non sulle supposizioni», ha dichiarato Tortora.

Pubblicità

Il ringraziamento all'Associazione Giornalisti Vesuviani

Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto le congratulazioni a Maria Pia Ammirati e ha ringraziato l'Associazione Giornalisti Vesuviani, il presidente Antonio d'Errico e la famiglia Alboretti per il contributo alla realizzazione dell'iniziativa.

La manifestazione ha così rinnovato il ricordo di Carmine Alboretti attraverso un momento di riflessione sul ruolo dell'informazione e sulla necessità di tutelarne indipendenza e credibilità.

«Abbiamo bisogno di un'informazione libera, ma anche credibile. Perché cittadini informati e consapevoli rendono più forte la nostra democrazia», ha concluso il sindaco.