Diritto, bioetica e dignità della persona al centro dell'incontro con autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale.

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Il fine vita, tra questioni etiche, principi giuridici e prospettive future, sarà al centro di un convegno in programma lunedì 23 novembre 2026, alle ore 16.30, nell'aula consiliare del Comune di Pompei, in piazza Bartolo Longo 36.

L'incontro, dal titolo “Fine vita – Problematiche storiche, attuali e prospettive future”, rappresenterà un'occasione di approfondimento su uno dei temi più delicati del dibattito contemporaneo, che coinvolge il diritto, la medicina, la filosofia morale e la tutela della dignità della persona.

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L'iniziativa vede la partecipazione della Città di Pompei, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e della Consulta di Bioetica.

I saluti istituzionali e l'introduzione

Ad aprire i lavori saranno i saluti del sindaco di Pompei Giuseppe Tortora, della presidente del Tribunale di Torre Annunziata Giovanna Ceppaluni e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Pasquale Damiano.

L'introduzione sarà affidata all'avvocato Domenico Di Casola, assessore alla Cultura, Legalità e Trasparenza del Comune di Pompei.

Gli interventi: dalla bioetica al diritto costituzionale

Il confronto entrerà nel vivo con gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e istituzionale.

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Tra i relatori figurano Luca Lo Sapio, professore di Bioetica e Filosofia morale presso l'Università degli Studi di Torino e coordinatore della Consulta di Bioetica per la Campania; Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania; e Mariarosaria San Giorgio, giudice della Corte costituzionale.

Al centro della riflessione le problematiche storiche e attuali legate al fine vita e le possibili prospettive future, in un ambito nel quale si intrecciano autonomia individuale, responsabilità delle istituzioni e interrogativi etici.

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A moderare il dibattito sarà Roberto Dante Cogliandro, fondatore dell'Associazione Italiana Notai Cattolici.

Omaggio musicale e crediti formativi

Al termine degli interventi è previsto un omaggio musicale dell'Orchestra Città di Pompei, diretta dal maestro Alfonso Todisco, nel Salone della Contessa De Fusco.

Il convegno è riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con tre crediti formativi, offrendo anche un'opportunità di aggiornamento professionale agli iscritti.