A cura della Redazione

E’ stato pestato in strada da due giovani a Pomigliano d’Arco. Morto per le ferite riportate

Non è stato ancora identificato l'uomo, molto probabilmente un clochard, vittima di un pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato pestato in strada, forse da due giovani.

Avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all'interno di una corte condominiale, luogo in cui è stato soccorso ancora in vita.

Non è, quindi, stato picchiato mentre dormiva. L'uomo è morto al pronto soccorso, nell'ospedale di Nola. Al momento non sono note le motivazioni: i carabinieri stanno ricostruendo i momenti immediatamente antecedenti il suo pestaggio. (ANSA).