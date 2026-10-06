Tragedia a Sant'Agnello, perde il controllo dello scooter: muore un ragazzo di 20 anni

A cura della Redazione

Tragico incidente stradale a Sant’Agnello, dove un ragazzo di appena 20 anni, Dario Crotti, ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter.

I carabinieri sono intervenuti in via Nastro d’Argento, all’altezza del civico 10, per un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne, residente a Sant’Agnello, era in sella a uno scooter Sym 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma del giovane è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare di Stabia, dove sarà effettuata l’autopsia.