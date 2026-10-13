Cimitero di Poggiomarino, 58enne di Scafati cade da una scala: è in pericolo di vita

Un dipendente di una ditta di onoranze funebri è rimasto gravemente ferito ieri durante una tumulazione al cimitero comunale di Poggiomarino. L’uomo, 58 anni di Scafati, sarebbe caduto da circa 3 metri battendo la testa; è ricoverato all’Ospedale del Mare e i carabinieri hanno avviato le indagini.