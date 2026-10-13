Cimitero di Poggiomarino, 58enne di Scafati cade da una scala: è in pericolo di vita

Ieri, i carabinieri della Stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata, sono intervenuti presso il cimitero comunale per un incidente sul lavoro.
La vittima dell’accaduto è un dipendente di una ditta di onoranze funebri, il quale, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala da un’altezza di 3 metri circa.
L’uomo, 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. È stato portato in ambulanza presso l’ospedale del Mare e al momento non è ancora fuori pericolo.
Sono in corso le indagini dei Carabinieri.