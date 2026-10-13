YMA-latte

Cimitero di Poggiomarino, 58enne di Scafati cade da una scala: è in pericolo di vita

Cimitero di Poggiomarino, 58enne di Scafati cade da una scala: è in pericolo di vita

Un dipendente di una ditta di onoranze funebri è rimasto gravemente ferito ieri durante una tumulazione al cimitero comunale di Poggiomarino. L’uomo, 58 anni di Scafati, sarebbe caduto da circa 3 metri battendo la testa; è ricoverato all’Ospedale del Mare e i carabinieri hanno avviato le indagini.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Ieri, i carabinieri della Stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata, sono intervenuti presso il cimitero comunale per un incidente sul lavoro.

La vittima dell’accaduto è un dipendente di una ditta di onoranze funebri, il quale, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala da un’altezza di 3 metri circa.

L’uomo, 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. È stato portato in ambulanza presso l’ospedale del Mare e al momento non è ancora fuori pericolo.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE