TorreSette torresette.news
Tre molotov nell'auto dopo un incidente: arrestato militare dell'Esercito
La scoperta dei carabinieri durante i soccorsi. Il 45enne trasferito nel carcere di Poggioreale
Un incidente stradale si trasforma in un intervento degli artificieri e porta all'arresto di un graduato aiutante dell'Esercito italiano di 45 anni, trovato in possesso di tre bottiglie incendiarie del tipo molotov.
È accaduto a Somma Vesuviana, in via San Sossio, dove intorno alle 18 i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti per uno scontro tra due automobili.
Lo scontro tra una Toyota e una Fiat Panda
Per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota, condotta dal militare, e una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano marito e moglie, si sono scontrate.
TORRESETTE AI
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Durante le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno effettuato una scoperta inattesa all'interno della vettura del graduato.
Tre molotov nell'auto: intervengono gli artificieri
Nell'abitacolo della Toyota sono state rinvenute tre bottiglie incendiarie del tipo molotov.Le notizie del tuo territorio, prima delle altre Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Secondo quanto riferito dai carabinieri, una delle bottiglie si era rotta a causa dell'impatto, un'altra risultava parzialmente svuotata, mentre la terza era pronta all'uso.
La presenza del materiale potenzialmente esplosivo ha reso necessario mettere in sicurezza l'area e richiedere l'intervento degli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli.
Militare arrestato e trasferito a Poggioreale
Il 45enne è stato trasportato all'ospedale di Nola, dove è stato medicato per le lesioni riportate nell'incidente e successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Le notizie del tuo territorio, prima delle altreDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/cronaca/2026/10/22/tre-molotov-nellauto-dopo-un-incidente-arrestato-militare-dellesercito
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.