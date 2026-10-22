Tre molotov nell'auto dopo un incidente: arrestato militare dell'Esercito

La scoperta dei carabinieri durante i soccorsi. Il 45enne trasferito nel carcere di Poggioreale

Un incidente stradale si trasforma in un intervento degli artificieri e porta all'arresto di un graduato aiutante dell'Esercito italiano di 45 anni, trovato in possesso di tre bottiglie incendiarie del tipo molotov.

È accaduto a Somma Vesuviana, in via San Sossio, dove intorno alle 18 i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti per uno scontro tra due automobili.

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Lo scontro tra una Toyota e una Fiat Panda

Per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota, condotta dal militare, e una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano marito e moglie, si sono scontrate.

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Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Durante le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno effettuato una scoperta inattesa all'interno della vettura del graduato.

Tre molotov nell'auto: intervengono gli artificieri

Nell'abitacolo della Toyota sono state rinvenute tre bottiglie incendiarie del tipo molotov.

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Secondo quanto riferito dai carabinieri, una delle bottiglie si era rotta a causa dell'impatto, un'altra risultava parzialmente svuotata, mentre la terza era pronta all'uso.

La presenza del materiale potenzialmente esplosivo ha reso necessario mettere in sicurezza l'area e richiedere l'intervento degli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli.

Militare arrestato e trasferito a Poggioreale

Il 45enne è stato trasportato all'ospedale di Nola, dove è stato medicato per le lesioni riportate nell'incidente e successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni.