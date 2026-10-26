Sorrento, sequestrato fondo agricolo adibito a parcheggio

Sequestrato un fondo agricolo adibito abusivamente a parcheggio veicoli. L’episodio è avvenuto a Sorrento nella mattinata odierna, nella zona Pignatella, in via Marina di Puolo, quando i Carabinieri della Compagnia di Sorrento sono intervenuti nell’area su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Le indagini sono state condotte dai militari dell'Aliquota Operativa NOR, insieme all’Ufficio Antiabusivismo edilizio di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica. L’attività investigativa ha avuto origine nel marzo 2026 e ha permesso di accertare la colpevolezza dei proprietari dell’area, responsabili dei reati di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e violazione paesaggistica.

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Attraverso numerosi accertamenti tecnici, è emersa l’alterazione permanente e sostanziale delle caratteristiche naturali di un terreno coltivato ad uliveto e collocato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, inadatta agli strumenti urbanistici utilizzati.

La zona, infatti, è stata trasformata in una vera e propria area di sosta, realizzando installazioni (chioschi per biglietteria, tettoie, barriere mobili per la regolazione degli accessi e pavimentazione in conglomerato cementizio), in totale assenza di permessi di costruzione e autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre, l’attività proseguiva ben oltre la scadenza, prevista per il 31 dicembre dello scorso anno, di una precedente convenzione comunale che autorizzava, in modo temporaneo, l’impiego dell'area come parcheggio.