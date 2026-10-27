Tifoso del Portici aggredito a Pozzuoli, otto arresti: un 19enne avrebbe colpito Mario Spedaliere

Pubblicità

Quattro tifosi del Pozzuoli sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla violenta aggressione a Mario Spedaliere, il 34enne sostenitore del Portici colpito alla testa al termine della partita disputata a Pozzuoli. Le accuse contestate a vario titolo sono rissa aggravata e lesioni gravissime. Gli arresti sono stati eseguiti con la procedura della flagranza differita.

Il presunto responsabile del colpo alla testa

Tra i quattro figura E. A., nato nel 2007, indicato dagli investigatori come il presunto autore del colpo inferto alla testa del tifoso con una mazza da baseball o una spranga. Secondo le informazioni emerse, il giovane non sarebbe stato condotto in carcere perché ritenuto incompatibile con il regime carcerario.

Pubblicità

Pubblicità

Gli altri tre arrestati, indagati per rissa aggravata, sono E. B. (classe 2007), G. P. (classe 2008) e A. G. (classe 2009). Le responsabilità individuali restano oggetto degli accertamenti e dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le immagini e le indagini

Un ruolo decisivo nella ricostruzione dei fatti sarebbe stato svolto dalle immagini esaminate dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Il giovane ritenuto responsabile del colpo più grave avrebbe inoltre ammesso di aver preso parte agli scontri. L’inchiesta è seguita dal pubblico ministero Claudio Siracusa, impegnato nel settore dei reati da stadio. Alle attività investigative partecipano anche gli agenti del Commissariato di Pozzuoli e della Digos.

Tra le ulteriori persone le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori figurano V. D. C. (classe 2008), G. P. V. (classe 2007), G. C. (classe 2008) ed E. M. (classe 1988). La loro posizione non va confusa con quella dei quattro destinatari degli arresti.

Le condizioni del tifoso ferito

L’aggressione ha provocato gravissime conseguenze al sostenitore del Portici, ricoverato dopo essere stato colpito alla testa. Resta alta l’attenzione sulle sue condizioni di salute, mentre gli investigatori lavorano per chiarire la dinamica completa degli scontri e le eventuali responsabilità degli altri partecipanti.