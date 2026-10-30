Maria Rosaria Boccia teme di essere spiata: denuncia alla Procura di Torre Annunziata

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Il cellulare di Maria Rosaria Boccia potrebbe essere stato manomesso da remoto, al punto da impedire la ricezione di alcune chiamate. È quanto ipotizzato in una querela presentata questa mattina alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata dagli avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, legali dell’imprenditrice.

L’esposto riguarda una possibile compromissione dello smartphone e dei dispositivi collegati, sulla quale la difesa chiede agli inquirenti di fare chiarezza.

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Le chiamate del giornalista Carlo Tarallo

Secondo quanto prospettato nella querela, le presunte anomalie riguarderebbero in particolare le telefonate del giornalista Carlo Tarallo, coimputato con Maria Rosaria Boccia nel procedimento penale in corso davanti al Tribunale di Roma. Il processo è scaturito dalla denuncia per presunte interferenze illecite presentata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla moglie.

La richiesta di accertamenti alla Procura

Attraverso i propri legali, Maria Rosaria Boccia chiede alla magistratura di verificare se il suo cellulare sia stato sottoposto ad attività di sorveglianza o interferenze informatiche non autorizzate. In particolare, la querela sollecita accertamenti sull’eventuale configurabilità del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, anche mediante l’utilizzo di software malevoli.

A sostegno della denuncia sono state allegate diverse schermate di conversazioni WhatsApp e documentazione relativa al procedimento penale romano che coinvolge Boccia e Tarallo.