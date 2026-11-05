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Boscoreale, spari nella notte: 27enne ferito da un colpo di pistola dopo una lite
L'episodio in via Parrella, nei pressi di un bar. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Boscotrecase, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.
Spari nella notte a Boscoreale, dove un giovane di 27 anni è rimasto ferito al fianco destro da un colpo d'arma da fuoco.
L'episodio si sarebbe verificato in via Parrella, nei pressi di un bar, al termine di una lite con alcuni clienti del locale. Le cause del diverbio e le circostanze che hanno portato al ferimento sono ancora da chiarire.
Il giovane ricoverato all'ospedale di Boscotrecase
Il 27enne si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale di Boscotrecase. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
Indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.
Gli investigatori sono al lavoro per chiarire le motivazioni della lite e accertare le responsabilità del ferimento.
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