Torre del Greco, 17enne ferito durante una rapina: colpito con una pistola ad aria compressa

Il giovane sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzi a bordo di un’auto in via Duca Lecco de Guevara. Uno di loro lo avrebbe aggredito

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Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito durante una rapina a Torre del Greco. Il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi che, dopo averlo colpito con una pistola ad aria compressa, si sarebbero impossessati dei suoi occhiali prima di fuggire. L'episodio è avvenuto in via Duca Lecco de Guevara, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 17enne sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani a bordo di un’automobile, intenzionati a rapinarlo. Uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo con una pistola ad aria compressa, ferendo il ragazzo al labbro. Successivamente lo avrebbe colpito anche alla nuca con il calcio dell’arma.

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I responsabili si sarebbero poi allontanati a bordo dell’auto, portando via un paio di occhiali sottratti alla vittima.

Trasportato al Maresca, dimesso con 15 giorni di prognosi

Il minorenne è stato accompagnato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove ha ricevuto le cure necessarie. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i giovani coinvolti nella rapina.

Restano da chiarire diversi aspetti dell’episodio, a partire dal numero dei responsabili e dalle modalità dell’aggressione.