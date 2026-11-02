TorreSette torresette.news
Torre del Greco, 17enne ferito durante una rapina: colpito con una pistola ad aria compressa
Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito durante una rapina a Torre del Greco. Il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi che, dopo averlo colpito con una pistola ad aria compressa, si sarebbero impossessati dei suoi occhiali prima di fuggire. L'episodio è avvenuto in via Duca Lecco de Guevara, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco.
La ricostruzione dell'aggressione
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 17enne sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani a bordo di un’automobile, intenzionati a rapinarlo. Uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo con una pistola ad aria compressa, ferendo il ragazzo al labbro. Successivamente lo avrebbe colpito anche alla nuca con il calcio dell’arma.
I responsabili si sarebbero poi allontanati a bordo dell’auto, portando via un paio di occhiali sottratti alla vittima.
Trasportato al Maresca, dimesso con 15 giorni di prognosi
Il minorenne è stato accompagnato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove ha ricevuto le cure necessarie. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i giovani coinvolti nella rapina.
Restano da chiarire diversi aspetti dell’episodio, a partire dal numero dei responsabili e dalle modalità dell’aggressione.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Le notizie del tuo territorio, prima delle altreDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/cronaca/2026/11/02/torre-del-greco-17enne-ferito-durante-una-rapina-colpito-con-una-pistola-ad-aria-compressa
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.