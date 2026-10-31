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Ercolano, rapina a mano armata nel centro commerciale: assalto al negozio Expert

Redazione Ercolano · 2 min di lettura
Ercolano, rapina a mano armata nel centro commerciale: assalto al negozio Expert

Tre banditi incappucciati minacciano i dipendenti e fuggono con smartphone Apple e tablet

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Paura nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Ercolano, dove almeno tre uomini incappucciati e armati di pistola hanno messo a segno una rapina ai danni del punto vendita Expert, situato all'interno del centro commerciale “Le Pendici”, in via Sacerdote Benedetto Cozzolino.

I malviventi hanno fatto irruzione nei magazzini dell'attività commerciale e, sotto la minaccia delle armi, hanno intimorito i dipendenti, impossessandosi di numerosi smartphone Apple e tablet.

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Una volta raccolta la refurtiva, i rapinatori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

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Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, raggiunti dai militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto, quantificare il valore della refurtiva e identificare i responsabili.

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