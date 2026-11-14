San Gennaro Vesuviano, i Carabinieri scoprono 3mila metri cubi di rifiuti e sigarette

Blitz dei Carabinieri Forestali e dell'Esercito in un sito già sequestrato: scoperti enormi depositi di rifiuti tessili e tabacchi illegali.

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A San Gennaro Vesuviano scoperti circa 3mila metri cubi di rifiuti tessili e 10 tonnellate di sigarette di contrabbando. I controlli di Carabinieri forestali ed Esercito hanno portato a un arresto e quattro denunce.

Rifiuti abbandonati in un sito già sequestrato a giugno

L'operazione rientra nei servizi programmati per la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali nell'ambito della campagna Terra dei Fuochi.

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Carabinieri e militari dell'Esercito hanno effettuato un sopralluogo in un sito di via Cupa di Miano, già sottoposto a sequestro lo scorso giugno per gestione illecita di rifiuti.

All'interno dell'area sono stati individuati nuovi depositi di rifiuti di matrice tessile, distribuiti nella parte restante del sito, per un volume complessivo stimato in circa 3mila metri cubi.

Per comprendere le dimensioni del deposito, basti pensare che un semirimorchio standard può contenere circa 90 metri cubi di materiale: sarebbero quindi necessari circa 33 autoarticolati a pieno carico per trasportare tutti i rifiuti rinvenuti.

L'intera superficie è stata sottoposta a sequestro preventivo.

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Scoperte 10 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste in container e tir

Durante i controlli, i militari hanno aperto un container all'interno del quale è stato individuato un primo carico di circa 100 balle, ciascuna contenente 50 stecche di sigarette di contrabbando.

Il sopralluogo ha poi consentito di scoprire ulteriori ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri introdotti illegalmente.

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In particolare, all'interno di due tir sono state trovate 400 balle da 50 stecche ciascuna. Un quantitativo analogo era custodito in un locale di un immobile presente nell'area, mentre altra merce illecita è stata individuata in un secondo container posizionato all'ingresso del sito.

Dopo diverse ore di verifiche e operazioni di censimento, i Carabinieri hanno quantificato il carico complessivamente sequestrato in circa 10 tonnellate di sigarette.

Un arresto e quattro denunce: cinque persone coinvolte

Nel corso dell'operazione, cinque persone sono state sorprese all'interno del sito. Alcune sono già state identificate, mentre per altre sono ancora in corso gli accertamenti. Per uno dei coinvolti è scattato l'arresto, mentre gli altri quattro sono stati denunciati. Le contestazioni riguardano la gestione illecita di rifiuti e il contrabbando di tabacchi.

L'intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio condotte dalle forze dell'ordine per contrastare gli illeciti ambientali e le attività illegali nella Terra dei Fuochi.