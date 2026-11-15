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Ercolano, furto di alcolici al ristorante giapponese: arrestato 41enne

Redazione Ercolano · 2 min di lettura
Ercolano, furto di alcolici al ristorante giapponese: arrestato 41enne

L'uomo aveva portato via diverse bottiglie di liquori dopo aver forzato la porta del ristorante

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Furto aggravato in un ristorante giapponese di via Patacca, a Ercolano. In manette è finito il 41enne L.A., fermato dai Carabinieri della locale Tenenza mentre si allontanava dal locale con diverse bottiglie di alcolici appena rubate.

I militari lo hanno riconosciuto durante un controllo. Il suo volto, infatti, non era nuovo agli uomini dell'Arma, dal momento che l'uomo è già sottoposto all'obbligo di firma in caserma.

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Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe poco prima forzato la porta d'ingresso del ristorante, riuscendo a introdursi all'interno e a impossessarsi di un discreto bottino.

Tra la refurtiva anche prodotti particolari: due bottiglie di grappa al bambù, una grappa alla prugna, una vodka, due bottiglie di whisky e una di gin. Gli alcolici sono stati recuperati dai Carabinieri e restituiti al legittimo proprietario. Per il 41enne è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato.

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