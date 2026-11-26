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Era al supermercato per fare la spesa quando, tra conserve e surgelati, ha notato un volto conosciuto. Protagonista della vicenda una carabiniera della stazione di Boscoreale, libera dal servizio.

La militare non ha avuto dubbi: si trattava di una 47enne del posto che avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione, essendo sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

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Riconosciuta tra gli scaffali del supermercato

A quel punto la carabiniera si è avvicinata alla donna, si è qualificata, l'ha bloccata e ha chiesto l'intervento dei colleghi della stazione di Boscoreale, giunti poco dopo sul posto.

La 47enne è stata accompagnata in caserma e arrestata per evasione. È ora in attesa di giudizio.

Per quanto riguarda la spesa, se ne parlerà un altro giorno.