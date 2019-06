A cura di Anna Casale

Grande successo per la serata finale del concorso internazionale “Elia Rosa”. La manifestazione ha visto un’apertura col “botto”, con l’intervento del procuratore capo della Repubblica Alessandro Pennasilico: “Il preside Capossela ha sempre chiesto di far incontrare i ragazzi con un procuratore della Repubblica in modo tale che questi potessero arricchirsi, beh – ha detto - ogni volta che ho incontrato i ragazzi, quello che si è arricchito sono stato io. La scuola, prima delle Istituzioni giudiziarie, è l’elemento chiave per correggere i difetti della popolazione di questi territori”. Il preside del liceo Pitagora-Croce, Benito Capossela, dopo lo splendido intervento, con tangibile emozione ha ringraziato il procuratore per la sua continua ed inesauribile presenza al fianco dei ragazzi.

Dino Piacenti, Pio Luigi Piscicelli, attore protagonista della fiction di RAI Uno “Braccialetti rossi” ed ex alunno del Liceo “Pitagora-Croce” ed il professor Francesco Schuffer, sotto la direzione artistica di Michele Montefusco, sono stati i grandi mattatori di una spettacolare serata che, oltre le esibizioni delle quattro scuole finaliste del concorso, ha visto l’alternarsi di grandi artisti nazionali ed internazionali: i Migrantes, una band di migranti che fonde nella propria musica tradizione ed innovazione; Jacopo Rosa, figlio del musicista a cui è dedicato il premio, che con la sua band ha presentato il suo inedito “Le cose che non ti ho detto”; Jorge Pardo, cantautore peruviano di fama mondiale, vincitore di premi prestigiosi; i Latin Grammy che ha presentato il nuovo singolo di Aniello Misto, duettando con lui in un’esibizione fantasmagorica.

Le quattro scuole finaliste del concorso sono state: I.C. “Graziano” di Chiusi, vincitore nella “categoria A” del concorso per le Scuole medie inferiori ad indirizzo musicale; I.S.I.S. “Moscati” di Sant’Antimo, vincitore nella “categoria B” del concorso per i Licei musicali; Liceo “Carlo Levi” di Marano di Napoli, vincitore nella “Categoria E” del concorso per Musica da Camera dal duo all’orchestra (compreso coro); Liceo “Palizzi-Boccioni” di Napoli, vincitore nella “categoria D” del concorso per Solisti.

La giuria del concorso, presieduta da Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Arbore, composta da Massimo Volpe, pianista-tastierista e direttore d’orchestra: Sergio Cirillo, docente, musicista e autore di artisti del calibro di Andrea Bocelli; Nino Marchesano, ex giornalista di Repubblica, preside dell’I.C. “Marino-Santa Rosa” di Ponticelli; Giusi Del Pezzo, cantante ed insegnante di canto nella scuola “Elia Rosa”; ha decretato vincitore della XIII edizione del Premio l’orchestra dell’l’I.S.I.S “Moscati” di Sant’Antimo (NA), diretta dal maestro Donato De Simone.

La serata si è conclusa con uno spettacolo di fuochi pirotecnici ed un a dir poco meraviglioso show di due immensi artisti, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, i quali con la loro sempreverde “verve” hanno coinvolto il pubblico, nonostante la scrosciante pioggia, in balli, canti e cori.

Il premio “Elia Rosa” è la testimonianza tangibile che attraverso la musica le persone possono vivere con passione, continuando ad emozionarsi e che la città di Torre Annunziata può mostrare oltre confine le sue potenzialità culturali.