A cura di Anna Casale

L’Inno di Mameli, intonato dall’orchestra del Pitagora-Croce, presso la succursale dell'ex Cristo Re del liceo, ha aperto la cerimonia per il taglio del nastro della sala incisione discografica dedicata ad Elia Rosa, sassofonista torrese di fama internazionale, a cui è intitolata una scuola di musica che permette la partecipazione di ragazzi anche in disagiate condizioni economiche.

Un protocollo d’intesa, che metterà a disposizione di tutti gli istituti del territorio nazionale la sala d’incisione, è stato firmato dal sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, dall’assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, dal direttore generale del MIUR Regione Campania, Luisa Franzese, dal direttore nazionale del MIUR, Edvige Mastantuono, e dal capo dipartimento MIUR, Luciano Chiappetta.

Dino Piacenti, presentatore della cerimonia, ha accolto sul palco la giovane orchestra del Liceo, che ha fatto dei suoi giovani talenti motivo d’orgoglio per l’Istituto stesso e non solo, distintisi per la vittoria di prestigiosi premi in concorsi nazionali ed internazionali e per essersi esibiti con l’orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli durante il concerto di Natale. e, recentemente, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa ed il re Felipe VI di Spagna.

Jacopo Rosa, figlio del compianto musicista, si è esibito sul palco con la sua band, presentando il suo inedito “Le cose che non ti ho detto”.

Ospite d’eccezione il cantante Sal Da Vinci, accolto con uno scrosciante applauso del pubblico.

Al termine dello spettacolo, gli ospiti di spiccato prestigio, sono stati omaggiati con una targa, consegnata loro dal dirigente scolastico del Pitagora-Croce, Benito Capossela.

Il tanto atteso taglio del nastro ha visto come madrina e padrino il Dirigente Luisa Franzese e Sal Da Vinci. Il coro del liceo ha congedato i presenti eseguendo il brano con cui ha vinto il Primo Premio al Giffoni Film Festival per la migliore esecuzione di un pezzo tratto da una colonna sonora.