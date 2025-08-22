Carlo Bollino, giovane di Torre Annunziata e precisamente del quartiere dell’Annunziata, si è qualificato per la finale nazionale del concorso di bellezza maschile “Il + bello d’Italia”, che si svolgerà ad Alassio domenica 24 agosto 2025, alle ore 21.30 in Piazza Partigiani.

Terzo di tre fratelli, Carlo è studente di Arte, Cinema e Spettacolo presso l’Università di Fisciano (Salerno). Per mantenersi agli studi ha lavorato come cameriere nei ristoranti dell’area vesuviana e successivamente ha svolto il servizio civile presso l’istituto oplontino Suor Maria Mazzarello.

A farlo iscrivere al concorso è stata la mamma, che lo ha convinto a tentare questa avventura. Dopo la prova selettiva a Roma e settimane di attesa, la chiamata degli organizzatori: Carlo rappresenterà la Campania nella finale di Alassio.

Un risultato non scontato per un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile, dove non sempre è facile resistere alle tentazioni delle “scorciatoie sbagliate”. La sua forza, racconta, è stata la famiglia: “Sono orgoglioso di questo traguardo raggiunto e di rappresentare domenica prossima la mia città e la Campania alla finale del concorso”.

Saranno circa cinquanta i finalisti in gara, che sfileranno in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – davanti a una giuria tutte donne composta da giornaliste, imprenditrici e volti del mondo della moda e dello spettacolo. La serata sarà condotta da Barbara Morris.

Il concorso, ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano e giunto alla sua 47ª edizione, in passato ha lanciato personaggi oggi amatissimi del cinema e della TV, come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Segno che la bellezza, se accompagnata da talento e determinazione, può davvero diventare un’opportunità professionale.

Adesso tocca a Carlo: la sua storia è quella di un giovane che ha creduto nei propri sogni senza dimenticare le radici. La speranza è che la passerella di Alassio sia solo il primo passo di un percorso fatto di successi e soddisfazioni.