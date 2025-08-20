La Regione Campania ha pubblicato un avviso di avviamento numerico a selezione per l’assunzione di 41 unità a tempo pieno e indeterminato presso l’ASL Napoli 3 Sud, riservato alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.
Un’iniziativa che va oltre i numeri: non solo posti di lavoro, ma anche tutela del diritto all’inclusione per chi spesso si trova penalizzato da barriere invisibili e pregiudizi.
I profili richiesti
I posti disponibili sono così ripartiti:
- 10 Operatori Tecnici – Magazzinieri
- 10 Operatori Tecnici – Autisti
- 11 Coadiutori Amministrativi
- 10 Operatori Tecnici – Informatici
Tutte le posizioni sono riservate a iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato della Provincia di Napoli.
Inclusione come diritto
“La Legge 68/99 – spiega l’avvocato Lelio Mancino – ha sancito che il lavoro è dignità e integrazione sociale. Offrire opportunità concrete alle categorie protette non è assistenzialismo, ma riconoscimento di competenze e talenti che troppo spesso restano invisibili”.
Un passo avanti che rappresenta una sfida culturale oltre che occupazionale, per superare i pregiudizi e promuovere una pubblica amministrazione più giusta e inclusiva.
Modalità e scadenze
Le candidature vanno presentate esclusivamente online sulla piattaforma ClicLavoro Campania, dalle ore 9:00 del 22 settembre 2025 alle ore 17:00 del 26 settembre 2025.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Campania.
Un segnale di speranza
Il bando rappresenta un segnale positivo di investimento nell’inclusione: un impegno a costruire una società che non lascia indietro nessuno.
L’auspicio è che questa sia solo una tappa di un percorso più ampio, capace di garantire a chi appartiene alle categorie protette non solo l’accesso al lavoro, ma anche un futuro di dignità e indipendenza.