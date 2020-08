A cura di Anna Casale

Questa sera gran finale per “Le Muse dEstate al Parnaso”. Alle ore 21 spettacolo “Trame di Palcoscenico, biografia comica-fantastica di Nino Taranto” di e con Francesco Rivieccio, alle chitarre Lucio De Filippis.

Ieri sera, invece, è andata in scena lo spettacolo “Max e Martha: nemici per la pelle”. Urla e risa divertite di grandi e piccini sono state le componenti che hanno accompagnato gli attori-clown della compagnia “Balagancik Teatro”.

Il teatro incontra il pubblico, in un coinvolgimento costante e diventa l’occasione per raccontare la bizzarra scommessa tra due clown strampalati, Max e Martha, su chi ha la testa più dura.

Scombinate acrobazie, giochi di parole, duelli sconclusionati di “cechoviana memoria”, clown ballerini impegnati in una danza goffa resa coordinata dall’ausilio del piccolo pubblico, gli ingredienti dell’esilarante serata.

La compagnia “Balagancik Teatro”, con eccellente professionalità ed esperienza magistrale, attraverso la sua rappresentazione fa scoprire, alle bambine e ai bambini, l’arte della clownerie ed il suo elemento principale: l’attore-clown.

Eccentrica figura che per mezzo della pantomima trasforma spaccati di vita quotidiana in numeri comici. Che usa i gesti, la comunicazione non verbale permettendo, al pubblico presente, di seguire il filo narrante della situazione attraverso la risata senza per questo perdere l’attenzione.

Il clown, pur essendo adulto a volte bistrattato, si comporta come un bambino, ricorda a tutti noi “il bambino che è stato” e con le sue rocambolesche avventure mostra come alcuni piani possano fallire ma con la perseveranza si può “giocare” e spingersi lontano.