Mercoledì 25 novembre 2020, con inizio alle ore 10.30, il Ministero dell’Istruzione, dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ha indetto la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

L’iniziativa, in programma in streaming presso il Ministero dell’Istruzione alla presenza dei ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell’Istruzione Lucia Azzolina, vedrà la partecipazione del Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata - unica scuola del Sud Italia selezionata per intervenire all’evento - attraverso un video sul contrasto alla violenza di genere realizzato dagli studenti in collaborazione con l'Associazione First Social Life.

Interverranno il dirigente scolastico Benito Capossela e gli studenti Claudia De Rosa ed Alessandro Esposito, che illustreranno rispettivamente i contenuti del video e una installazione realizzata dal Liceo all’interno della tendostruttura.

Durante la manifestazione i ministri Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina lanceranno il Concorso nazionale per le scuole “Il nuovo Codice Rosso” promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Giustizia. Il concorso intende favorire una riflessione sul ruolo della violenza e del rispetto nei rapporti interpersonali, al fine di sviluppare nelle studentesse e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale.