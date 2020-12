A cura della Redazione

Torna, con la sua settima edizione, il Premio Terre di Campania, istituito dall’Associazione Culturale Terre di Campania, quale riconoscimento alle personalità che, all’interno del nostro territorio regionale, si sono distinte in vari campi, dalla cultura, alla ricerca, all’arte fino allo sport.

La Cerimonia di premiazione, organizzata in collaborazione con Mattina 9, celebre programma TV, si terrà venerdì 11 dicembre, alle ore 19,00, in diretta streaming da Studio e in collegamento dal Santuario della Madonna della Speranza, Convento dei Frati Minori di San Vito. Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative e disposizioni anti-COVID_19.

Il Premio nasce dalla volontà di portare alla ribalta i valori umani e sociali che nutrono il saper fare e la voglia di coltivare il bello e il buono del nostro Territorio, un territorio che ha tanto da raccontare e offrire alle sue comunità e all’Italia. Pertanto, la cerimonia di premiazione si presenta come un momento di estremo valore sociale: punta i riflettori sulle eccellenze campane, quelle persone che, con il loro operato in diversi settori, hanno conferito lustro alla nostra regione e che, con la loro storia ed esperienza, sono un motivo di orgoglio per il territorio.

Il riconoscimento è stato pensato, oltre che come gratificazione rivolta a coloro che si prodigano nel mettere in risalto il buono che caratterizza il nostro territorio, anche come sprono, stimolo a che proseguano la loro stimabile opera.

L’edizione 2020 del Premio Terre di Campania vede i riconoscimenti assegnati a: Andrea Mautone, attore; Annamaria Colao, Direttrice Uoc di Endocrinologia al Policlinico Federico II; Catello Maresca, Sostituto procuratore; Paolo Ascierto, Direttore U.O.C. Melanoma, Immunoterapia Oncologia e Terapie Innovative “G. Pascale” di Napoli; Peppe Iodice, Attore Made in Sud; Martina Esposito, ricercatrice; Massimiliano Rosolino, Campione olimpionico; Matteo Lorito, Magnifico Rettore Federico II di Napoli; Maurizio Bifulco, Professore Ordinario di Patologia Generale e di Storia della Medicina, Università degli Studi di Napoli “Federico”; Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli; Viola Ardone, scrittrice.

Durante la diretta saranno proclamati anche i vincitori del Concorso Letterario-Scientifico Leo500, riservato alla partecipazione degli allievi delle Scuole Secondarie di Secondo grado. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Campania e beneficia del patrocinio del Comune di Marigliano.