A cura di Salvatore Cardone

Valerio Bigano è un docente dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Ed è l’autore di un interessantissimo libro dal titolo: “Pasta. Il primo d’Italia”, appena pubblicato.

I lettori potrebbero chiedersi: “E che c’azzecca con Torre Annunziata?”. Invece il suo lavoro, dalla bellissima copertina e grafica interna, ha una profonda attinenza con la nostra città, e per diverse ragioni. Innanzitutto perché ci descrive con notizie, e ci rappresenta con foto ed etichette, la realtà dell’Arte Bianca con “Storie, immagini, curiosità sui pastifici del nostro Paese dalla metà del Settecento al 1951”, come è riportato nel sottotitolo della sua opera. Infatti cita ben 416 mulini e pastifici presenti nella nostra penisola.

Ma il dato più significativo per noi è che oltre 70 sono opifici di Torre Annunziata! Nessun’altra città è rappresentata nel suo libro in modo così significativo, in quanto la stessa Gragnano è citata per circa 40 unità presenti sul suo territorio. Inoltre sfogliando le sue duecentocinquantotto pagine, tre sono dedicate a noi come città con il titolo: “Torre Annunziata, brezze di terra e di mare”. Addirittura quattro pagine trattano del pastificio Giovanni Voiello, due di Ignazio Ciniglio e altrettante di Francesco Malacario, una ciascuna per Aurelio De Laurentiis, Teodoro Di Nola, Gaetano Fabbrocino, Salvatore Gallo e i Fratelli Setaro. Senza considerare le citazioni di rilievo per Domenico Orsini, Felicio Fogliamanzillo, Francesco Pagano e a seguire Arpaia, Jennaco, La Rana, Manzo, Vitagliano e tanti altri persino sconosciuti a noi.

E non è finita qui! Nella bibliografia generale sono citati i nomi di Francesco Dati, autore di: “Indagini storiche di Torre Annunziata e della sua grande industria dell’arte bianca”, Vincenzo Amorosi e Giuseppe Mesisca per “Torre Produttiva”. E nella bibliografia monografica i miei due libri: “La vera storia di Francesca e Domenico Orsini” e “Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis”. E infine quasi tutte le foto delle stupende e rare etichette dei pastifici torresi fanno parte delle collezioni di Vincenzo Marasco e Giuseppe Mesisca, due nostri scrittori, che le hanno cedute per la pubblicazione a Valerio Bigano. Insomma “Pasta. Il primo d’Italia”, è un libro da leggere e conservare nella nostra biblioteca, perché in esso c’è molta memoria storica della gloriosa arte bianca di Torre Annunziata.