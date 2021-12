A cura di Anna Casale

Pur vivendo un momento di festività diversamente natalizia l’Associazione Culturale “Stradafacendo” di Rino Cirillo, nel rispetto delle norme vigenti, ha regalato al pubblico boschese una serata di calore e speranza con lo spettacolo musicale “Quella favola…chiamatela Natale” al “Teatro Minerva”.

Sogni e desideri raccontati dalla voce di Luca Cirillo, giovane e promettente attore boschese, unico in scena che col suo album dei ricordi, su di una seggiola al caldo di un camino, narra di un passato nostalgico e di un fiducioso futuro spaziato da momenti di pensosa riflessione, nei quali, come in un sogno, in una nuvola di bianca speranza e sullo sfondo immagini e luci natalizie, che ancor più intensificano la carica emozionale diffusasi in teatro grazie ai canti della tradizione internazionale intonati dalle giovani e straordinarie voci di Antonella Cimmino, Giuseppe Santaniello, Asia Sica, Martina De Leo, Gabriele Malangone, Miriam Cerino, Luna Scognamiglio, Monica Rispoli, Alessandro Boccia, Anita Orfano, Mirko Esposito e Alessandra Scamardella, preparati dal vocal coach Germano Parisi e dai passi di danza coreografati da Francesca Setaro.

Atmosfere sognanti, note di speranzoso calore effuse per abbracciare il desiderio di rinascita di una popolazione allo stremo delle innumerevoli vicissitudini.