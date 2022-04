A cura della Redazione

Riflessioni sulla Pace alla scuola media "Pascoli" di Torre Annunziata. Questa mattina, nello spazio esterno dell'Istituto di via Tagliamonte, si è tenuta la conferenza dal titolo “Difendiamo la Pace”, relatore il professor Salvatore Del Gaudio, docente di Linguistica Comparativa Tipologica presso l’Università di Kiev "Borys Hrinčenko". L'accademico si occupa degli studi di lingua, linguistica e dialettologia ucraina, dei rapporti tra quest’ultima e le lingue affini - russo e bielorusso -, nonché tra l’ucraino e l’italiano. Il docente, affiancato dalla dirigente scolastica Daniela Flauto, la quale lo ha ringraziato vivamente per la sua partecipazione, ha illustrato agli studenti - in una mattinata di studio, approfondimento e riflessione sulla cultura - la storia, la lingua e la geopolitica del territorio ucraino.

Significativa la partecipazione degli alunni che hanno mostrato vivo interesse rispetto ad un modo nuovo e coinvolgente di “fare scuola”, più concreto e aderente ai temi dell’attualità. I ragazzi hanno fatto domande e chiesto delucidazioni sull’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, sul possibile coinvolgimento degli altri Stati e sulle auspicabili soluzioni. Hanno esposto, prima timidamente, poi con maggiore sicurezza, i loro dubbi rispetto ad una guerra a cui "assistono a distanza" ma con viva e sentita preoccupazione.

Il professor Del Gaudio si è soffermato inoltre su aspetti linguistici, storici e culturali dell’Ucraina esposti con molta chiarezza, ha incoraggiato gli allievi ad interrogarsi sempre in maniera critica rispetto agli eventi e ad approfondire le proprie conoscenze relative ai luoghi attualmente teatro di guerra fornendo loro informazioni di carattere sociopolitico.

La lezione è stata un’importante occasione di riflessione e approfondimento per docenti e studenti, perché per difendere la Pace è importante saper comprendere profondamente culture diverse dalla nostra, contestualizzando eventi e situazioni.

La scuola resta sempre il primo luogo in cui promuovere la Pace, la difesa dei diritti umani e ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, così come recita la nostra Costituzione.