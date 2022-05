A cura della Redazione

Proseguono gli incontri di Archeologia, Storia e Letteratura organizzati dall'Archeoclub "Mario Prosperi" di Torre Annunziata.

Venerdì 13 maggio, alle ore 16.30, presso l'aula magna del Liceo Pitagora-Croce in via Tagliamonte, appuntamento con “Serao tour, Vesuvio 1906. Sulle orme di donna Matilde”, nel corso del quale si commenterà il libro "Sterminator Vesevo" scritto dalla grande giornalista e scrittrice napoletana vissuta tra la seconda metà del XIX e gli inizi del XX secolo, in cui racconta l'eruzione dell'aprile 1906. Nella sua nuova edizione, a cura de Il Quaderno Edizioni, la prefazione è del presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo.

Intervengono Mirella Azzurro, presidente dell'Archeoclub oplontino, Lucia Oliva, studiosa e divulgatrice di cultura locale vesuviana, e Vincenzo Marasco, presidente Centro studi storici “Nicolò D’Alagno”.