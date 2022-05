A cura della Redazione

Mercoledì 11 maggio presso la sede della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” vi è stata la firma del protocollo d’intesa con l’Associazione culturale EsseOesse Cortodino. Il protocollo di partenariato, recante la firma dei rispettivi presidenti dott. Luigi Scognamiglio per la prima e il sig. Filippo Germano per la seconda, ha come obiettivo la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e musicale sul territorio della città di Torre Annunziata.

Molte le iniziative che le due Associazioni metteranno in campo in sinergia.

“Entusiasta del protocollo d’intesa con l’Associazione EsseOesse Cortodino - ha commentato il presidente della Pro Loco, Scognamiglio - sono fiducioso che in sinergia creeremo numerose iniziative culturali per i nostri concittadini. La Pro Loco da sempre è attiva sul territorio Oplontino ed è sempre aperta ad accrescere l’interesse delle bellezze torresi a livello locale, regionale e nazionale”.

"Insieme alla Proloco Oplonti - dice Filippo Germano - promuoveremo la cultura ed il turismo nella nostra città veicolando una positiva immagine di Torre a livello nazionale e non solo. Siamo felici per questo accordo che, di fatto, si era già concretizzato nel 2021 grazie all ospitalità offerta a Cortodino dal presidente Luigi Scognamiglio e dal suo Direttivo. Lavoreremo come sempre con passione e creatività per le nuove sfide che ci attendono”.