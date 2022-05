A cura della Redazione

Troncare definitivamente gli effetti devastanti della pandemia. Un obiettivo che il mondo dello spettacolo sta perseguendo negli ultimi mesi con tenacia e abnegazione.

La possibilità di tornare sul palco, riaprendo i teatri con la completa capienza, è una piacevole competizione alla quale stanno partecipando anche tutte le compagnie amatoriali.

“I senzarteneparte”, collaudato gruppo teatrale torrese, ritorna in scena al Magma Teatro di Torre Annunziata (via Vesuvio 55) proponendo “Nessuno è perfetto”, commedia in due atti di Rad P. M. Sarip con la regia di Domenico Orsini.

E’ la storia di Giacomo Sassi che decide di dare una svolta alla sua penosa e monotona vita ordinando per corrispondenza la sua “donna ideale”. Tuttavia, non tutto andrà come sperato.

Due le repliche in programma: sabato 28 maggio alle ore 21.00 e domenica 29 maggio alle ore 18.30.