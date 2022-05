A cura della Redazione

Sabato 28 maggio, alle ore 19,00, presso Cripta della Chiesa dello Spirito Santo in Torre Annunziata ci sarà la presentazione di uno studio multidisciplinare di architettura mirato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e urbanistico di Torre Annunziata.

Tale studio è stato sviluppato dagli studenti della Facoltà di Architettura della Montana State University in Bozeman, vincitore del premio 2018/2019 AIA/ACSA COTE promosso dalla ACSA – Association of Collegiate Schools of Architecture, associazione internazionale di scuole di architettura che preparano futuri architetti, designer e agenti del cambiamento, con sede in Washington D.C..

Introdurranno: Anna Vitiello, coordinatrice del progetto "Cripta", e Vincenzo Marasco, presidente del Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno”, studioso di storia locale.

Interverranno: prof. Bradford Watson, docente della Facoltà di Architettura della Montana State University e coordinatore dello studio multidisciplinare Torre Annunziata: the Happy Land; prof. John R. Clarke, archeologo, storico dell’Arte, docente e ricercatore del Dipartimento di Arte e Storia dell’Arte dell’Università del Texas in Austin, co-direttore scientifico del The Oplontis Project.

L'incontro è stato curato dal Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno” in collaborazione con la Facoltà di Architettura della Montana State University in Bozeman, con il team del The Oplontis Project e con il supporto di Progetto Cripta, Torre Annunziata.