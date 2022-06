A cura della Redazione

Lo spessore del lavoro di “Studio Sinfonica” è emerso in maniera inequivocabile nello scorso mese di aprile, nel suggestivo scenario della Cripta della Chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata, all’atto della rappresentazione di “Re Artù Opera Musical”. Il gruppo artistico realizzò uno spettacolo straordinario, coinvolgente e originale.

Nell’ambito degli sviluppi della sua intensa attività, ritroviamo “Studio Sinfonica” a fianco del comune di Pomezia (RM) nella promozione della IV Edizione del Festival “Pomezia in Musical”, diretto dal Maestro Simone Martino. Quest’anno Martino si avvale della collaborazione del Maestro Francesco Antimiani, dell’autore e regista torrese Dario Matrone, nonché degli artisti Giovanni De Filippi ed Eleonora Segaluscio. Ben tre degli otto appuntamenti in cartellone al festival portano la firma proprio del “nostro” Dario Matrone.

Si partirà il 18 giugno 2022, in Piazza Indipendenza, alle ore 21.30 con il concerto “La vita che sognavo…”, spettacolo dedicato ai 10 anni di carriera del Maestro Simone Martino, con un excursus di tutte le opere scritte in questo decennio. Presentato da Dario Matrone e Sharon Alessandri, lo spettacolo ospiterà numerosi artisti come Valerio De Negri, Michele Cianfoni, Darena Petrova, Kinga Sadzinska, Lorenzo Del Sorbo, Francesco Antimiani, Luca Notari, Giovanni De Filippi, Claudia Paganelli, Eleonora Segaluscio, Giulietta e Margherita Rebeggiani, con la partecipazione inoltre della DAREC Academy, con Francesca Napolitano, Chirstian Martella, Francesca Deferici ed Elena Piacenti (quest’ultimi presenzieranno in tutte le otto serate della kermesse).

Si proseguirà poi ogni sabato sera, fino al 6 agosto 2022, ospitando inoltre nomi come Luca Giacomelli Ferrarini, Nico Di Crescenzo, Sara Ghiglia, Francesca Sorriento, Andrea Manganotto, Gabriele Rizzoli, Francesco Cirillo, Danilo Ramon Giannini, Stefano Colli Pierluigi D’Apoli, Sara Lani e Carlo Bisceglie con i seguenti spettacoli:

- 25/06/2022 con il Concerto “Sogno d’Incanto”, concerto Disney;

- 02/07/2022 con il Musical “Dentro una Lacrima- Il Cuore di Azzurrina”, diretto da Giovanni Deanna;

- 09/07/2022 con il Concerto “Night of Stars”;

- 16/07/2022, con il Musical “Re Artù Opera Musical”, diretto da Dario Matrone;

- 23/07/2022, con il Musical “Roma Opera Musical”, diretto da Dario Matrone;

- 30/07/2022, con il Musical “Tristano e Isoltta- Sguardi che si cercano”, diretto da Dario Matrone;

- 06/08/2022, con il concerto di chiusura, a Torvajanica (RM), “Pierpaolo Pasolini, il cammino incomincia e il viaggio è già finito”.

Otto appuntamenti di musica e magia, dedicate al mondo del Musical, da non perdere assolutamente. Tutte le serate sono offerte dal Comune di Pomezia.