“Mi piacerebbe che ci trasformassimo tutti in dei suoni. In fondo, se in origine lo eravamo, mi pare bello pensare che torneremo ad esserlo”.

Una stupenda frase di Ennio Morricone come filo conduttore di un’iniziativa musicale del liceo statale “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. E sull’onda di questa bellissima frase del più grande compositore e direttore d’orchestra italiano, gli allievi e i docenti del liceo musicale si esibiranno in un concerto in cui “Forse saremo musica”. Con le note musicali di Elgar, Bacalov, Rota, Morricone “la musica parlerà... dove non arrivano le parole “, come diceva Beethoven, e i cittadini presenti nel Santuario dello Spirito Santo, mercoledì 26 ottobre alle 18,30, si estasieranno ad ascoltare una musica celestiale che arriverà fino al profondo dell’animo.

Durante la serata sarà anche lanciato, dall’associazione Don Pietro Ottena, un messaggio solidaristico a favore dell’Africa, con la richiesta di aiuto economico alla loro missione in Burundi, indicando un Iban sul quale versare il contributo volontario di coloro che volessero partecipare. Con questa iniziativa, la nuova dirigente scolastica del prestigioso Istituto di Torre Annunziata, professoressa Tiziana Savarese, ha saputo unire, in una perfetta simbiosi tra loro, amore per la musica e per il prossimo, un’arte e un valore dello spirito umano che non tramonteranno mai.