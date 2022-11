A cura della Redazione

L’Archeoclub d’Italia - sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” bandisce un concorso fotografico dal titolo “Uno scatto per Torre Annunziata”.

Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che potranno scegliere di immortalare angoli nascosti o scorci insoliti della città, ombre o luci, ciò che più ritengono emozionante o interessante.

I partecipanti dovranno far pervenire in busta chiusa all’Archeoclub una fotografia a colori o in bianco e nero, stampata in formato A4, corredata da didascalia, presso il Museo dell’Identità di Palazzo Criscuolo il 15 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Gli studenti degli istituti scolastici del territorio, di primo e secondo grado, possono anche partecipare in gruppo o con l’intera classe.

Le fotografie consegnate saranno esposte nelle sale di Palazzo Criscuolo dalle ore 16.30 del 17 dicembre fino alle ore 13.00 del 27 dicembre, e saranno valutate sia da una giuria tecnica sia dai visitatori che potranno accedere alla mostra nei giorni e orari di apertura dello storico municipio torrese. Ai primi tre classificati sarà consegnato un premio, per tutti ci sarà una dolce sorpresa.

La premiazione si terrà nella sala delle armi di Palazzo Criscuolo il 30 dicembre alle 17.30 nell’ambito dell’evento “Aperitivo al museo”.

Per informazioni 3333078635 - 3288329624.